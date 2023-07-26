Казахстанский теннисист прошел во второй раунд "Кубка президента"

В столице Казахстана продолжается турнир серии "Челленджер". В парном разряде первый круг преодолел казахстанский теннисист Григорий Ломакин, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с Аджитом Раем из Новой Зеландии обыграли дуэт Алафия Айени (США) – Янки Эрель (Турция) со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Во время встречи, которая длилась один час и 16 минут, Ломакин и Раи один раз подали на вылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

Ранее в одиночном разряде Григорий Ломакин потерпел поражение в квалификации "Кубка президента".