Диетолог развеяла популярные мифы о вреде и пользе молочных продуктов

Российский терапевт-диетолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева развеяла популярные мифы о вреде и пользе молочных продуктов, передает zakon.kz.

Ученые более 16 лет следили за здоровьем 4150 шведских пенсионеров и собирали информацию о случаях возникновения у них сердечно-сосудистых заболеваний и летальных исходах, - пишет портал aif.ru.

Специалист заявила об ошибочности мнения о том, что употребление жирного молока, сыра и творога приводит к росту уровня холестерина и повышает риск атеросклероза и болезней сердца. По ее словам, международная группа ученых из Швеции недавно провела исследование и пришла к обратным выводам. Выяснилось, что богатая молочными жирами диета помогает снизить риск болезней сердца и сосудов. Исследователи сделали вывод, что насыщенные жиром продукты, включая молоко, йогурт и сыр, на самом деле могут защитить сердце.

Также медик развеяла миф о том, что люди прибавляют в весе из-за жирных продуктов, приведя в пример минздрав Великобритании, выступивший с утверждением о том, что молочные продукты умеренной жирности не просто не приводят к увеличению веса, а способствуют снижению риска развития ожирения. Кроме того, она посоветовала избегать продуктов с маркировкой "обезжиренные", "лайт" и "с низким содержанием жира", так как именно они чаще всего содержат вредные соль и сахар.

Еще один миф, с которым не согласна диетолог, что молоко является полезным, если в нем низкий уровень жира. По ее словам, в молоке жирностью 3,2% калорий в 1,5 раза больше по сравнению с 1,5-процентным молоком. Помимо этого, она отметила, что стакан молока не содержит суточную норму кальция - всего 240 миллиграммов при суточной дозе 1 тыс. миллиграммов. Также, по ее мнению, ультрапастеризованное молоко не является более полезным, чем пастеризованное, так как оно нагревается сильнее, из-за чего в нем разрушаются витамины.

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