Утром 20 октября на границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
20 октября 2021г. в 7:04 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юг от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Энергетический класс землетрясения 9.3.
Магнитуда MPV 4.0.
Координаты эпицентра 42.92° с.ш. 77.52° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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