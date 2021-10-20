Facebook оштрафовали на $14 млн за дискриминацию граждан США

Министерство юстиции США оштрафовало Facebook на 14 млн долларов за нарушения правил приема на работу иностранцев, сообщает zakon.kz.

Как пишет DW, о договоренности с концерном в отношении этой меры сообщили во вторник, 19 октября.

Facebook - не выше закона, он должен соблюдать гражданские законы нашей страны, которые запрещают дискриминационные практики рекрутинга и найма на работу, - указала представитель Минюста Кристен Кларк.

Как уточнили в ведомстве, штраф в размере 4,75 миллиона долларов компания уплатит в казну США, еще 9,5 млн Facebook направит пострадавшим соискателям.

Администрация США подала иск против IT-компании в конце прошлого года, в последние месяцы правления Дональда Трампа. Согласно обвинению Министерства юстиции, с января 2018 по сентябрь 2019 года Facebook зарезервировал более 2600 вакансий для высококвалифицированных иностранных специалистов с неиммиграционной визой, для которых просил предоставить разрешение на постоянное проживание в США.

По данным ведомства, онлайн-платформа не публиковала указанные должности на своем веб-сайте, принимала только распечатанные заявки на работу и отказывалась нанимать граждан США, предпочитая им иностранцев с визой H-1B для высококвалифицированных специалистов. Как сообщается, годовой доход на этих должностях составлял примерно 156 000 долларов.

В Министерстве юстиции расценили такую политику концерна как дискриминационную в отношении граждан США.