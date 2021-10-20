Аким ЗКО поздравил спасателей с профессиональным праздником

В профессиональный праздник спасателей аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев посетил структурные подразделения областного департамента по чрезвычайным ситуациям, поздравил сотрудников и проверил обстановку по чрезвычайным ситуациям по области.

В структурных подразделениях Департамента по чрезвычайным ситуациям региона трудятся более 1 тысячи человек. За текущий период 2021 года было зарегистрировано около 400 пожаров. Как известно, чрезвычайные ситуации включают в себя тушение пожаров, предотвращение паводков, спасение от снежных заносов в зимний период, предотвращение несчастных случаев на воде. В последние годы активно выделяются средства из республиканского и местного бюджетов на укрепление материально-технической базы. Но еще необходимо обновить около 30% необходимой для спасателей техники. Также в планах расширение объектов для максимального охвата территории региона. Так, в Бурлинском районе сейчас строится новое здание пожарного поста, еще планируем строить новые базы в селах Переметное и Мичурино, – поделился планами начальник областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, полковник гражданской защиты Ернур Утегенов.

На базе департамента действует управление кризисных ситуаций, принимающее звонки по горячей линии "112", а также Центр оперативного управления – "101".

В функции управления кризисных ситуаций входит оповещение населения посредством SMS, в экстренных случаях может осуществлять перехват теле и радиоканалов для оповещения населения. Также действует оперативное мобильное приложение Дармен, благодаря которому публикуется вся полезная нужная информация для населения, – пояснила и.о.начальника данного управления, подполковник гражданской защиты Елена Арефина.

Также аким области Гали Искалиев поздравил сотрудников пожарной части № 5 с профессиональным праздником и оставил свои пожелания в музее при части. Глава региона побывал на центральной базе оперативно-спасательного отряда, где спасатели продемонстрировали возможности нового моторного катера, изготовленного по его поручению. Катер изготовлен на Уральском машиностроительном заводе "Гидроприбор".

Учитывая все наши замечания и предложения, специалисты завода разработали, по нашему мнению, весьма удачный вариант спасательного катера, который успешно прошел испытания на воде. Он очень устойчив на воде, легок, быстр, высокая маневренность судна. Стоимость катера – 1,2 миллиона тенге, что намного дешевле, чем покупать готовые аналоги лодок, – отметил руководитель спасательного подразделения №1 оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Айвар Салихов.

Самоотверженный труд спасателей региона был отмечен в торжественной обстановке в театре им.Островского, где лучших спасателей, пожарных наградили благодарственными письмами от имени акима области, министра ЧС РК и руководителя областного департамента ЧС, а ветеранам вручены медали. Также вручили благодарственные письма от имени акима области работникам различных учреждений и крестьянских хозяйств области, внесших значительный вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.