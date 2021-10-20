В Казахстане вырос спрос на услуги психиатров

На 19% за год в Казахтане вырос объем услуг психиатрических больниц, сообщает zakon.kz.

За шесть месяцев 2021 года психиатрические больницы оказали услуги на 19,9 млрд тг, плюс 18,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

96,8% услуг в стоимостном объеме оплачено за счет бюджета: 19,3 млрд тг, плюс 17,7% за год. 585,5 млн тг обеспечено за счет населения и 53,7 млн тг - за счет предприятий, - говорится в исследовании Energyprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года услуги психиатрических больниц составили 16,8 млрд тг, на 27,2% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на Алматы: 3,2 млрд тг, плюс 38,3% за год.

Далее идут Восточно-Казахстанская (2,2 млрд тг, плюс 3% за год) и Карагандинская (1,9 млрд тг, плюс 62,6%) области. Наибольший годовой рост объема услуг был зарегистрирован в Жамбылской области (на 86,3% за год в стоимостном выражении, впрочем, всего до 744 млн тг), наибольшее сокращение - в Шымкенте (на 8% за год до 1,3 млрд тг), - уточнили аналитики.

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Заметим: по Нур-Султану и, главное, по обширной густонаселенной Туркестанской области показателей по услугам в секторе нет ни в текущем году, ни в предыдущем.

Причем по Туркестанской области данных об услугах соответствующих медучреждений не было в принципе, только по Шымкенту, хотя психиатрические клиники в регионе присутствовать должны (в частности, психиатрическая больница в Туркестане, например).

Ранее сообщали, что с начала года к психиатрам обратилось почти 300 тыс. казахстанцев.

Помощь для лиц с психическими нарушениями представлена 16 дневными стационарами. Большое внимание уделяется развитию доступной помощи детям. За последний год созданы три подразделения дневного стационара, открыты два отделения медико-социальной реабилитации для детей в Карагандинской области и в Шымкенте.