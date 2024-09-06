Насколько вырос объем образовательных услуг в Казахстане

Как изменились объемы оказываемых образовательных услуг в Казахстане за второй квартал 2024 года, в материале Zakon.kz.

Общий объем оказанных услуг во втором квартале достиг 1 728 828,9 млн тенге, что на 31% выше, чем в первом квартале – 1 318 714,4 млн. тенге. Этот значительный рост отражает увеличение спроса и улучшение качества предложения, сообщается в аналитическом обзоре Economy.kz

При этом существенный рост на 27% произошел в сфере дошкольного образования с 203 529 до 259 073,4 млн тенге. По мнению аналитиков, это подчеркивает укрепление фундамента начального образования.

Еще большее увеличение произошло в сегменте высшего и послевузовского образования. Рост составил 41% – с 127 931,6 млн тенге до 179 979,6 млн тенге. Это отражает растущую потребность в высшем образовании и квалификации, считают эксперты.

Основное и общее среднее образование приросло не столь заметно. Всего на 9% – с 762 294,4 млн тенге до 831 337,7 млн тенге.

"Рост в частном секторе также заметен, хотя он по-прежнему составляет меньшую долю в общем объеме услуг. Увеличение доли частных организаций с 18% в первом квартале до 18,2% во втором подчеркивает постепенное, но уверенное участие частного капитала в образовательной сфере". Economy.kz

В исследовании также подчеркивается, что сектор имеет высокий потенциал роста для цифровых образовательных услуг. Несмотря на умеренное увеличение объема услуг, оказываемых через интернет, с 9 027,9 млн тенге до 9 107,4 млн тенге, цифровизация представляет собой ключевую возможность для дальнейшего расширения и инноваций в секторе.