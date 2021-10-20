Депутат: Более 1 трлн тенге бюджета неэффективно использовали в РК

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина одобрили проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Казахстана на 2022-2024 годы", передает корреспондент zakon.kz.

Во время обсуждения законопроекта депутат Айгуль Жумабаева отметила, что фракция "Ак жол" неоднократно при обсуждении бюджета выражала обеспокоенность за судьбу Нацфонда и призывала ограничить бесконечные изъятия. По ее словам, если в прошлом году было использовано 95,7% всех поступлений, то за первое полугодие текущего года расход уже превысил поступления.

В представленном трехлетнем бюджете есть тенденция снижения сумм целевых трансфертов до 2024 года. Однако, как показывает практика, при ежегодных уточнениях бюджета эта сумма увеличивается почти вдвое. Так, на 2021 год размер целевого трансферта увеличен на 850 млрд тенге при утвержденном 1 трлн тенге. При этом нельзя не отметить, что в этом году в ходе только 12 аудиторских мероприятий Счетного комитета на 70 объектах выявлено неэффективно использованных бюджетных средств на такую же сумму - более 1 трлн тенге. Какие прогнозы на среднесрочный период по накоплению средств Нацфонда? - спросила мажилисвумен главу МНЭ.

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Отвечая на вопрос, министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил, что при прогнозируемой цене на нефть 60 долларов за баррель общие поступления в Нацфонд в 2022-2024 годах составят 3,4-3,9 трлн тенге. Вместе с тем использование средств Нацфонда в виде целевых и гарантированных трансфертов в республиканский бюджет прогнозируется с уменьшением.

Если в 2022 году мы прогнозируем 3 трлн тенге, то в 2024 году - 2,4 трлн тенге. Чистые поступления в Нацфонд увеличиваются. В 2022 году мы прогнозируем 445 млрд тенге чистых поступлений, а в 2024 году - 1,5 трлн тенге. Это также положительно повлияет на валютные активы Нацфонда. Поэтому мы прогнозируем увеличение валютных активов Нацфонда с 55,3 млрд долларов в 2022 году до 61,6 млрд долларов в 2024 году, - пояснил глава ведомства.

Тамила Языкова, Нур-Султан