Республиканский бюджет до 2024 года одобрили в Мажилисе

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект РК "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает корреспондент zakon.kz.

Министр нацэкономики Асет Иргалиев отметил, что на формирование прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 годы повлияли внешние и внутренние факторы.

Проект республиканского бюджета сформирован при цене на нефть 60 долларов США за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге, – сообщил он.

По его словам, экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов США и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд долларов США. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов США в 2022 году до 43,4 млрд долларов США в 2026 году.

Нацбанком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4-6%, в 2023-2024 годах – 4-5%, в 2025-2026 годах – 3-4%. С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году по прогнозам составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году – 9,7 трлн тенге, в 2024 году – 10,4 трлн тенге, – сказал глава ведомства.

Министр добавил, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году – 2,2 трлн тенге и в 2024 году – 2,0 трлн тенге. Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно. Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Ненефтяной дефицит в 2022 году по прогнозам составит 8,1% к ВВП (в 2021 году 10,6% к ВВП) с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году – 16,0 трлн тенге. В целом, прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение макроэкономической стабильности, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики, – заключил Иргалиев.

Помимо этого, в заключении Мажилиса говорится о прогнозах курса доллара, который закладывается в республиканском бюджете. Так, курс тенге к доллару США определен в размере 425 тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан