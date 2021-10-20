Почему в Казахстане растут цены на топливо: четыре причины

Казахстанцы возмущены из-за дефицита дизельного топлива и планомерного роста ценников на автозаправках.Ситуация действительно кажется несправедливой: Казахстан - нефтедобывающая страна с огромными запасами, НПЗ только недавно завершили модернизацию, почему тогда за бензин приходится платить все больше?

Как отмечает Greenqazaqstan.kz, на это есть несколько причин.

Нерегулируемый ценник

Чтобы разобраться во всех причинах роста цен на бензин, придется заглянуть в недавнее прошлое. До 2015 года цены на бензин в Казахстане регулировались государством, до 2016 года - на дизельное топливо. Тогда еще производство топлива в стране не перекрывало внутренний рынок, и нехватку приходилось пополнять за счет бензина из России. После перехода тенге в "свободное плаванье" перепродавать российское топливо, закупаемое в рублях, по более низким фиксированным ценам в Казахстане стало невыгодно, и ценник отпустили.

С 2018 года, после модернизации три казахстанских НПЗ производят достаточно топлива, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Суммарный годовой объем переработки нефти на НПЗ РК вырос на 20% до 17,5 млн. тонн в год. Почему тогда ценник продолжает расти?

Нагрузка на нефтедобытчиков

Полностью отпустить цены на бензин, сделав их рыночными, государство пока все же не решается. Чтобы снять нагрузку с нефтепереработчиков и розничных сетей, ее переложили на нефтедобытчиков. Недропользователи продают сырье для переработки на внутренний рынок со значительным дисконтом - иногда скидка достигала $10 на баррель, чтобы заводы могли закупать его по сниженным ценам.

Для загрузки казахстанских НПЗ нефтяники по сниженным ценам передавали до 70% собственных объемов добычи, недополучая большие деньги. Разницу покрывали за счет продажи оставшейся части за границу по мировым рыночным ценам. Такой подход означал, что у нефтедобывающих компаний не остается средств для развития бизнеса, разведки новых месторождений, внедрения новых технологий. Все это стопорило развитие отрасли.

В 2020 году произошел новый удар - пандемия. Вся мировая экономика остановилась, потребление нефтепродуктов сократилось. Цена нефти упала до 20$ за баррель и не поднималась выше 50$, ее стали меньше закупать на внешних рынках - доходы от экспорта снизились, и казахстанским нефтедобытчикам стало еще сложнее покрывать дисконтную разницу между внешними и внутренними ценами. Это привело к росту последних.

Дисконт для соседей

При этом внутренняя цена на казахстанское топливо остается одной из самых низких в мире - по разным оценкам и рейтингам Казахстан стабильно входит в десятку стран мира с самым дешевым бензином. Изнутри это может быть не так заметно, поэтому любое повышение цены воспринимается негативно. Но соседи давно видят эту разницу и пользуются ею.

Автозаправочные станции в приграничных районах с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном каждый год стабильно посещают фуры из этих стран, которые загружаются дешевым казахстанским топливом. Кто-то использует Казахстан как дешевую заправочную станцию на пути транзита, например, из Узбекистана в Россию и обратно. Кто-то целенаправленно вывозит топливо на перепродажу. Экспортные ограничения, которые периодически вводят для нефтепродуктов, глобально на этот процесс не влияют.

Отсюда возник и дефицит дизельного топлива, который наблюдается в Казахстане сейчас. При месячной потребности Казахстана в 440 тыс тонн дизельного топлива в сентябре было отгружено 466 тыс. тонн. После закрытия Павлодарского НПЗ на плановый ремонт в октябре возник риск нехватки запасов дизеля.

Единый рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

Снизить интерес соседей к низким ценам на топливо можно простым способом: выровнять с ними ценники. Это совпадает и с долгосрочными планами экономической интеграции Евразийского экономического союза, куда Казахстан входит наряду с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном.

На 2025 год запланирован переход стран-участниц ЕАЭС на единый рынок нефти и нефтепродуктов. Что это означает? В первую очередь приведение внутренних цен к мировым с учетом транспортировки и пошлины. Кстати, это требование не только ЕАЭС, но и Всемирной торговой ассоциации: заниженные цены создают неравные условия для конкуренции.

Получается, что дальнейший рост цен на топливо в Казахстане неизбежен. Это нужно и для развития нефтяной отрасли страны, и для полного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, и для дальнейшей интеграции Казахстана в мировую экономику.