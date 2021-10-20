"Избиение полицейских начальником" - по видео в Сети начата проверка

Начальника линейного отдела полиции (ЛОП) аэропорта Нур-Султана Максата Абикена обвинили в превышении полномочий и избиении подчиненных - по данному факту проводится служебная проверка. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает zakon.kz.

По факту видеоролика с участием сотрудников Линейного отдела полиции сообщаем, что по данному факту проводится служебная проверка, о ее результатах сообщим дополнительно. пресс-служба Департамент полиции на транспорте

Ранее в Instagram-пабликах было опубликовано видео, на котором якобы начальник ЛОП аэропорта Нур-Султана Максат Абикен (мужчина в красном свитере) избивает сотрудников. По информации анонимного источника, якобы начальник ЛОП столичного аэропорта запугал сотрудников, постоянно оскорбляет и грозит увольнением.