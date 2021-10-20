О смерти пятиклассника в Туркестанской области высказались в МОН

Смерть пятиклассника в Туркестанской области прокомментировала на брифинге в СЦК вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает корреспондент zakon.kz.

Десятилетнего ребенка избили до смерти в школьном туалете в Туркестанской области. При этом в школе есть камеры видеонаблюдения как в самом здании, так и во дворе. Однако записей именно этого дня нет, так как камеры вышли из строя. Как вы можете прокомментировать этот инцидент? Родители мальчика утверждают, что в этой школе дети вымогали деньги у других детей. Скажите, будут ли проверки в самой школе? Какие меры может предпринять министерство, будут ли какие-то наказания или увольнения в связи с этой ситуацией? – поинтересовались журналисты.

Шолпан Каринова отметила, что смерть ребенка – это большая трагедия.

По ее словам, сразу, как только стал известен этот факт, представители Комитета по охране прав детей МОН выехали в Туркестанскую область и сегодня работают там.

Они находятся там. По этому факту соответствующие органы ведут следственные мероприятия. По их итогам будем информировать. Не нужно торопиться с выводами. Соответствующие мероприятия госорганы должны закончить, только потом будут приниматься решения, об этом информируем позже, когда это станет известно, – добавила вице-министр.

Между тем, по ее словам, поборов в школах не должно быть как со стороны педсостава в отношении родителей, так и со стороны детей в отношении других учеников.

Каждый такой факт должен рассматриваться отдельно и приниматься самые жесткие меры, – резюмировала Каринова.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан