Избиение полицейских - начальника ЛОП освободили от должности

Служебная проверка проведена Департаментом полиции на транспорте по факту видеоролика в Telegram-канале с участием сотрудников Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

​Приказом Департамента полиции на транспорте начальник Линейного отдела полиции, а также его заместитель по кадровой политике освобождены от занимаемой должности. Меры дисциплинарного характера приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ДП на транспорте. пресс-служба ДП на транспорте

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Руководство Департамента полиции на транспорте считает, что данный случай является вопиющим и недопустимым, и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину. пресс-служба ДП на транспорте

Ранее в Instagram-пабликах было опубликовано видео, на котором якобы начальник ЛОП аэропорта Нур-Султана Максат Абикен (мужчина в красном свитере) избивает сотрудников. По информации анонимного источника, якобы начальник ЛОП столичного аэропорта запугал сотрудников, постоянно оскорбляет и грозит увольнением.