Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана 21 октября, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области, днем на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Во второй половине дня в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах 15-20 м/с, днем 15-20, в горных районах порывы 23 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный 15-20 м/с с пыльной бурей.

На севере, западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня на северо-западе Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на северо-западе области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере ожидается туман, ночью на востоке области - гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.