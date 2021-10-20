Сагинтаев призвал алматинцев не допустить повторной вспышки КВИ

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о динамике распространения коронавирусной инфекции и напомнил, что единственным надежным способом остановить пандемию является вакцинация, сообщает zakon.kz.

Во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" аким города сообщил, что эпидемиологическая ситуация по КВИ остается напряженной. За минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев COVID-19, из которых 303 - симптомные. С начала эпидемии зарегистрировано 175 434 случая, а с начала года - 156 913 случаев.

Заболеваемость КВИ продолжает стабилизироваться со снижением количества заражений в соответствии с базовым прогнозом. При сохранении существующих темпов заболеваемость на конец месяца прогнозируется менее 300 случаев в сутки. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

За истекшую неделю в сравнении с предыдущей заражаемость значительно возросла в домашних очагах на 4%, а также при контактах по месту работы - на 0,9%, при контактах с родственниками, соседями и знакомыми - на 0,6%. Также отмечается рост заражений в общественном транспорте - на 4,8%, на объектах торговли - на 1,5%.

Основными местами заражения на истекшей неделе остаются объекты торговли - 35%, общественный транспорт - 24%, контакты в семьях - 20% и рынки - 10%.

В инфекционных стационарах находятся 1255 человек, в том числе 31 ребенок. В крайне тяжелом - 57 пациентов, в тяжелом - 627, в состоянии средней степени тяжести - 571. В ОРИТ всего 129 пациентов. На ИВЛ - 27 больных, на неинвазивной ИВЛ - 72, High flow занято 20 аппаратов.

За прошедшие сутки вакцинирован первым компонентом 1581 человек, вторым компонентом - 2691. Всего за весь период с 1 февраля по 19 октября текущего года вакцинированы I компонентом 981 759 человек, II компонентом - 906 264 человека. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Сагинтаев обратил внимание на ситуацию в зарубежных странах, том числе в соседней России, где зафиксирован очередной рост заболеваемости. В этой связи аким Алматы обратился с призывом не допустить вспышку пандемии КВИ, не откладывать вакцинацию на потом. Получив прививку, каждый делает свой вклад в стабилизацию ситуации и отмену ограничений.