Путин утвердил в России неделю выходных с 30 октября по 7 ноября

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил о принятии решения по поводу нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, но их могут продлить и на более долгий срок, сообщает zakon.kz.

На сайте Newsler.ru сказано, что предложение сделать выходную неделю с 30 октября по 7 ноября выдвинула вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за растущей заболеваемости COVID-19. Идею Голиковой о введении выходной недели по всей стране также поддержал премьер Михаил Мишустин.