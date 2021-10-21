Алматинская область перешла в "красную" зону по коронавирусу

Алматинская область перешла из "желтой" в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Согласно данным матрицы эпидемиологической ситуации в Казахстане, Кызылординская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Алматинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.