Папа избивает маму – дебошир грозился стрелять по полицейским 

В Нур-Султане полицейскими задержан семейный дебошир, угрожавший оружием, передает zakon.kz.

21 октября в 6.15 на канал "102" поступило сообщение от ребенка о том, что папа избивает маму.

На данный вызов был направлен автопатруль. По прибытии на место происшествия во дворе дома по улице Ч. Айтматова находилась 45-летняя женщина, которая сообщила, что муж в ходе ссоры избил и выгнал ее. Поднявшись на 3-й этаж, сотрудники полиции постучались в дверь, но в ответ дебошир заявил, что будет стрелять, если кто-то приблизится, - сообщили в ДП Нур-Султана.

В этот момент в квартире находились трое несовершеннолетних детей.

Полицейские задержали мужчину. У него было изъято официально зарегистрированное гладкоствольное оружие.

По данному факту начато досудебное расследование.