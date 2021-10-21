Не все так просто, работа ведется - министр об обмелении двух рек

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев высказался об экологическом состоянии двух рек - Жайыка (Урала) и Сырдарьи, передает корреспондент zakon.kz.

По Жайыку ситуация действительно сложная. Этот вопрос держим на контроле, но не все так просто. Во-первых, маловодность определяется в первую очередь маловодным годом. На это влияет много факторов. Сейчас наши специалисты совместно с российскими проводят определенную работу. В ближайшее время мы найдем единое решение по проблемам маловодности реки Жайык, - сказал глава Минэкологии в кулуарах Сената.

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По его словам, деньги на исследовательские работы будут выделены совместно с Минобразования в рамках программы целевого финансирования.

По Сырдарье и остальным нашим приграничным рекам работа ведется. Но решение зависит не только от казахстанской стороны. Если говорить про Сырдарью, то это Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Я буквально недавно был в Таджикистане, там встречался с министром водных ресурсов Таджикистана, министром водных ресурсов Узбекистана, договорились, что в ближайшее время - не позднее ноября - еще раз проведем переговоры по этой ситуации, - добавил Брекешев.

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Ранее об экологическом состоянии Урала рассказали в Департаменте трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Также по этому вопросу высказались экологи. Они считают, что обмеление реки грозит экологической катастрофой.

Тамила Языкова, Нур-Султан