Вышло новое постановление санврача Казахстана

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
Согласно документу, главный санврач Казахстана утвердил методические рекомендации "Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) в Республике Казахстан (Методические рекомендации).
Акимам областей и Нур-Султана, Алматы, Шымкента поручено обеспечить:
1) координацию деятельности по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (КВИ) подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и женщин в период лактации;
2) проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам вакцинации против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Также Киясов внес изменения и дополнения в постановление от 24 сентября № 44 "О внедрении проекта "Ashyq" (ПГГСВ РК №44).
Согласно документу, пункт 1 ПГГСВ РК № 44 дополнили новым подпунктом: "37) ночные клубы".
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, определить следующий режим работы в будние и выходные дни:
- в регионах, находящихся в "красной" и "темно-красной" зонах, - до 00:00, лидерам проекта Ashyq - до 02:00;
- в регионах, находящихся в "желтой" зоне, - до 01:00, лидерам проекта Ashyq - до 03:00;
- в регионах, находящихся в "зеленой" зоне, - до 03:00, лидерам проекта Ashyq - до 05:00.
В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, - говорится в постановлении.
Также он внес изменения в ПГГСВ РК № 38.
Уведомление под роспись больных COVID-19, получающих лечение в амбулаторных условиях, и контактных с больным COVID-19, находящихся на домашнем карантине, о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) с вручением расписки, - говорится в тексте.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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