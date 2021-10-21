Вышло новое постановление санврача Казахстана

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, главный санврач Казахстана утвердил методические рекомендации "Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) в Республике Казахстан (Методические рекомендации).

1) координацию деятельности по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (КВИ) подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и женщин в период лактации;

2) проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам вакцинации против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей.