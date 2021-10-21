На Каспийском море усилят контроль

Депутаты Сената ратифицировали протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников, передает корреспондент zakon.kz.
Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря была принята в 2003 году.
Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.
Протокол направлен на:
Также протоколом определен перечень видов деятельности, которые могут оказать воздействие на морскую среду, а также перечень критериев, способствующих определению значительного трансграничного воздействия.
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В соответствии с конвенцией стороны своим национальным законодательством содействуют участию органов местной власти и общественности в мероприятиях, необходимых для защиты морской среды и прибрежных районов Каспийского моря от загрязнения, включая оценку воздействия на окружающую среду. Также каждая сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, - заключил глава Минэкологии.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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