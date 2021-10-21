Полиязычие предложили внедрять в смешанных школах Казахстана

Министерству образования и науки поручено внимательно изучать опыт полиязычия во всем мире и внедрять его в казахстанских школах. Об этом высказался на расширенном заседании Совета АНК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Как рассказал председатель таджикского этнокультурного объединения "Файз", директор общей средней школы имени С. Айни Шакир Бабаев, в 2010 году на базе их школы была адаптирована модель билингвального и многоязычного обучения.

Сейчас у нас 7 предметов для старших классов преподается на госязыке. В результате той экспериментальной модели впервые пять выпускников школы получили аттестат с отличием, стали обладателями "Алтын белгі" и поступили в вузы на гранты. На сегодня в нашей области такие учебные методики билингвального и полиязычного обучения внедрены в 6 школах с узбекским и таджикским языком обучения. Этот проект отвечает международной практике и поддерживается верховным комиссаром по делами нацменьшинств ОБСЕ, - сказал он.

Для расширения сферы применения госязыка и получения конкурентоспособности учеников он предложил распространить и совершенствовать методику билингвального и полиязычного обучения во всех школах со смешанным языком обучения. Но, по его словам, в этом вопросе необходима активная поддержка Минобразования.

Эта идея нашла поддержку у главы государства. Касым-Жомарт Токаев поручил Минобразования изучить опыт и предложения директора школы.

Министерство образования и науки должно внимательно изучать опыт полиязычия во всем мире и переносить на нашу национальную почву, - считает президент.

Президент добавил, что выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, должны быть конкурентоспособными.

Для этого нужно владеть государственным языком, своим национальным языком и желательно русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них, - отметил глава государства.

По его словам, не нужно ограничивать детей лишь их одним языком. Как заключил Токаев, действуя таким образом, взрослые фактически ограничивают будущее развитие детей, будущую интеграцию и лишают перспективы на благополучное будущее.

Оксана Скибан, Нур-Султан