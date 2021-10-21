Замалчивать нельзя - Токаев о межэтнических конфликтах

С провокаторами межэтнических конфликтов в Казахстане будут бороться беспощадно. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социально-культурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов, - сказал глава государства на расширенном заседании Совета АНК.

По словам президента, нужно разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и в городах нашей страны.

Глава государства добавил, что в ряде регионов также наблюдается феномен внутренней миграции, когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности.

Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов казахстанского общества. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто. Замалчивать эти проблемы нельзя. В противном случае это может привести к крайне нежелательным результатам. Мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов, - объяснил президент.

По его мнению, проблему развития регионов нужно рассматривать, прежде всего, с точки зрения исключительной важности, достижения гармонии в этнодемографической сфере.

С этим также связано последовательное повышение качества человеческого потенциала. Хочу отметить, что государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения во избежание их перерастания в конфликты. Тем более, нам хорошо известно, что такие конфликты - дело провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будет бороться и будем беспощадны. Касым-Жомарт Токаев

Айша Тулеубекова, Нур-Султан