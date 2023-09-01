Поставить заслон от демпинга в госзакупках поручил Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании высказался о необходимости реформировать процедуры госзакупок в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок, чтобы устранить существующие проблемы. Речь идет о длительных сроках, бесконечных обжалованиях и недостаточной прозрачности нынешней системы.

"Правительством подготовлен новый закон. Он должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств. С другой стороны, новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства, и самое главное – оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования. Предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, а также осуществить полную автоматизацию процедур", – заявил президент.

Глава государства отметил, что в госзакупки впервые будут внедрены инструменты строительства "под ключ". Транспарентность при этом, по его оценке, следует обеспечить за счет нового механизма рассмотрения жалоб и внедрения института общественного мониторинга.

В результате доля казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение трех лет должна превысить 60%.

За текстовой трансляцией Послания президента народу Казахстана следите здесь.