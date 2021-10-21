Журналиста избил VIP-болельщик после матча "Спартак"-"Лестер"

21 октября 2021, 13:49
Фото: pixabay.com

Зритель VIP-ложи избил журналиста после матча между "Спартаком" и "Лестером", сообщает zakon.kz.

По данным издания "РБК", неизвестный напал на их корреспондента Александра Щеголева.

Дебошир выразил недовольство тем, что представитель СМИ ведет видеосъемку.

Нападавший нанес несколько ударов журналисту. Он задержан сотрудниками полиции, - говорится в публикации.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Тем временем, встреча между "Спартаком" и "Лестером" завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

Куандык Шынасилов


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