Журналиста избил VIP-болельщик после матча "Спартак"-"Лестер"

Зритель VIP-ложи избил журналиста после матча между "Спартаком" и "Лестером", сообщает zakon.kz.

По данным издания "РБК", неизвестный напал на их корреспондента Александра Щеголева.

Дебошир выразил недовольство тем, что представитель СМИ ведет видеосъемку.

Нападавший нанес несколько ударов журналисту. Он задержан сотрудниками полиции, - говорится в публикации.

На видео присутствует нецензурная лексика!

После матча «Спартака» с «Лестером» неизвестный напал на корреспондента РБК Александра Щеголева. Мужчина, который вышел из VIP-ложи стадиона, нанес журналисту несколько ударов.

РБК обратится в правоохранительные органы, а также к руководству «Спартака»https://t.co/NSUUUIAPSg pic.twitter.com/k9g7Civnya — РБК (@ru_rbc) October 20, 2021

Тем временем, встреча между "Спартаком" и "Лестером" завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

Куандык Шынасилов