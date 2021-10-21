Боксеру, пострадавшему от нападения медведя, оплатят лечение

Международная федерация бокса (АИБА) и федерация бокса России помогут боксеру Илье Медведеву, который получил серьезную травму после нападения медведя, сообщает zakon.kz.

Обе организации полностью возьмут на себя лечение спортсмена, который сейчас находится в коме, сообщается на официальном сайте Федерации бокса России. Во время борьбы с диким животным Илья Медведев пострадал очень серьезно, получив раны головы и конечностей.

Мы уже на связи с семьей Ильи и окажем всестороннюю поддержку ему и его родителям. От лица всего боксерского сообщества сожалеем о случившемся, и со своей стороны будем следить за состоянием Ильи и полностью возьмем на себя все финансовое обеспечение и лечение спортсмена. Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации, и мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление, - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

Куандык Шынасилов