Чемпионы НБА получили свои заработанные награды

Действующие победители НБА - баскетболисты «Милуоки Бакс» примерили чемпионские перстни за победу в сезоне-2020/2021, сообщает zakon.kz.
Церемония вручения ценных перстней и открытия чемпионского баннера прошла перед матчем нового регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс».
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В прошедшем сезоне «Милуоки» обыграл «Финикс Санс» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2 и завоевал второй раз титул чемпиона НБА.
Нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал MVP финальной серии.
Куандык Шынасилов
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