Как часто в Казахстане наказывают директоров школ

Очень часто директоров школ могут наказать на миллион тенге при зарплате, которая намного ниже, сказал в СЦК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Когда речь идет о наказании директоров школ, я занимаю следующую позицию. Наших директоров школ наказывают очень часто и на крупные суммы. Бывает, в месяц одного директора могут наказать на миллион тенге. При этом заработная плата директора, я вас уверяю, намного ниже, - сказал Аймагамбетов.

По его словам, сейчас инициировали вопрос: если этот директор школы не имел возможности повлиять на ситуацию, то его не будут наказывать.

Он привел пример, когда видеокамера в школе сгорела, директор сделал заявку, все требования выполнил, но деньги еще не выделили.

Выделение денег - не его компетенция. Здесь мы считаем, что необходимо наказывать не директора школы, а компетентное лицо. Это было бы справедливо. Но, если деньги выделены, директор закупки своевременно не провел или не организовал эту работу, тем самым не выполнил приказ, то в этом случае - прямая ответственность директоров школ. Скажу вам, что только по камерам видеонаблюдения у нас более 57 директоров школ были наказаны, - объяснил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан