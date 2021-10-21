Умер экс-участник рок-группы "ДДТ"

Умер российский музыкант, бывший участник рок-группы "ДДТ" Дмитрий Галицкий, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в одном из фан-сообществ в соцсети "ВКонтакте" "ДДТ клуб".

Скорбная новость. На 66-м году жизни умер замечательный музыкант, участник легендарного ВИА "Синяя птица", Дмитрий Львович Галицкий. Дмитрий Львович играл в "ДДТ" в 1995 - 1996, участвовал в записи альбома "Любовь". Выражаем глубокие соболезнования родным и близким и всем почитателям творчества Галицкого, - отмечено в публикации.

Дмитрий Галицкий родился 4 января 1956 года.

Он был бессменным клавишником ВИА "Синяя птица", участником которого стал в 1978 году.