НАТО, Афганистан, пандемия - о чем говорил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток, сообщает zakon.kz.

Смотрите, что происходило в конце 80-х - начале 90-х годов, когда все со всех сторон говорили, что после объединения Германии ни в коем случае движения на восток инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, но это публичные заявления, а что на практике? Обманули, - приводит ТАСС слова Путина, выступившего на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кроме этого, глава России отметил, что присутствие террористических группировок, в том числе "Исламского государства" (запрещено в РК), сохраняется в Афганистане.

Видим, что происходит внутри Афганистана. К сожалению, там сохраняется присутствие группировок, в том числе ИГИЛ, - сказал он.

Путин заявил, что Россия видит примеры, как "Талибан" (запрещено в РК) "старается как-то избавиться от этих радикальных элементов".

По словам главы государства, для России и Китая "чрезвычайно важно" иметь рядом с границами "спокойный, развивающийся Афганистан", который не является источником терроризма и радикализма.

Нормализация обстановки в Афганистане требует помощи в восстановлении экономики этой страны, заявил Путин.

Для того, чтобы нормализация происходила нужными темпами, конечно, нужно помогать Афганистану восстанавливать экономику, - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что страны НАТО, которые 20 лет воевали в Афганистане, несут основную ответственность за происходящее в этой стране.

При всей важности нашего участия, и Китая, и России, других стран Шанхайской организации сотрудничества в этих процессах, все-таки основную ответственность за то, что там (в Афганистане - прим. автора) происходит, несут те страны, которые там воевали 20 лет. И первое, что они должны были бы сделать, на мой взгляд, нужно разморозить афганские авуары и дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности, - подчеркнул он.

Россия и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут работать над тем, чтобы граждане соседних с Афганистаном государств чувствовали себя в безопасности вне зависимости от ситуации в этой стране, заявил Путин.

Также он отметил, что кризис продовольствия, возникающий периодически в отдельных государствах и целых регионах, будет нарастать в ближайшее время и может достичь крайних форм.

В ряде государств и даже целых регионах периодически возникает кризис продовольствия, - сказал президент. - Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм, - заявил президент РФ.

Помимо политики глава России высказался по поводу эпидситуации в стране. По его мнению, резкая реакция общества на меры борьбы с коронавирусом показала, что причины социального раздражения намного глубже.

Гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества, молодежи на меры по борьбе с коронавирусом показала, что инфекция стала только поводом. Причины социального раздражения, недовольства намного глубже, - сказал он.

Он считает, что теоретически пандемия должна была сплотить людей, но стала разъединяющим фактором.

Причин тому много, но одна из главных в том, что решение проблем начали искать в привычных схемах. Разных, но привычных. А они-то как раз не работают. Точнее, работают, но часто наоборот. Как ни странно, на ухудшение положения, - пояснил глава РФ.