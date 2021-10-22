Гибель рыбы на озере близ Алматы возмутила блогера: Я увидела настоящую экокатастрофу

На озере Кокозек-1 массово гибнет рыба, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

О проблеме первым заговорил арендатор водоема, позже – блогеры. Они обвиняют соседнее коммунальное предприятие. Якобы там прорвало канализацию. Всплывшую кверху брюхом рыбу обнаружил на арендуемом озере Кокозек-1 предприниматель Денис Громоздов, - говорится в сообщении.

Как уточняется, искать причину массового мора рыбы предпринимателю и местным жителям пришлось сначала самим. Бурундайский блогер обнаружил прорыв канализационной трубы возле микрорайона Жайнак.

Это были трубы "Алматы су". Две напорные канализационные, фекальные, сточные воды, не очищенные, которые идут только на очистные сооружения. Диаметром по 600 мм. Они проходят прямо над прудом, - рассказал Громоздов.

В "Алматы су" заявили, что во всем разберется следствие. Но на месте происшествия сотрудники предприятия, однако, появлялись, и не раз. По словам предпринимателя, они пытались замести следы - на месте он обнаружил следы цемента и тряпок, которыми кто-то пытался закрыть дыру.

В полиции же пока не могут назвать виновных. Назначена экспертиза. Среди подозреваемых также и представители сахарного завода.

Я увидела настоящую экологическую катастрофу: все озеро было покрыто мертвой рыбой, стоял невыносимый запах. Я увидела здесь проблему равнодушия госорганов к проблеме экологии, - сказала Салтанат Ташимова.

От мертвой рыбы предприниматель очистил озеро самостоятельно. Говорит, что терпит серьезные убытки. На озере водятся толстолобик, карп чешуйчатый и зеркальный, белый амур. Будет ли возмещен ущерб арендатору озера, пока не известно.