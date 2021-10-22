Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора на съемочной площадке, передает zakon.kz.

Инцидент произошел на съемках вестерна "Ржавчина".

По информации РИА Новости, инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Халина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее.

Как заявили в полиции, в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.

Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым актер стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.