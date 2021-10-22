ДТП в аэропорту Алматы – начато расследование

Расследование начато по факту ДТП с самолетом и автомобилем в аэропорту Алматы, передает zakon.kz.
22 октября по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Как отметили в ведомстве, иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК.
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В свою очередь в Международном аэропорту Алматы подтвердили, что "на пересечении автомобильной дороги и рулежного маршрута произошло столкновение воздушного судна с автомобилем одной из служб аэропорта".
Пострадавших нет. Ведется расследование. пресс-служба воздушной гавани
Также в пресс-службе аэропорта подтвердили, что самолет принадлежит компании FlyJet.kz.
Самолет вылетел из Баку и приземлился в аэропорту Алматы 22 октября в 06:43. пресс-служба Международного аэропорта Алматы
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