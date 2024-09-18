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Законодательство РК

В Усть-Каменогорске девочка под опекой подвергалась физическому насилию

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 20:43 Фото: pexels
В ВКО начато расследование по факту избиения несовершеннолетней девочки, находящийся под опекой. Начато досудебное расследование по ст. 109-1 ч. 1 УК РК, сообщает Zakon.kz.

По информации омбудсменов, в июне текущего года в адрес представителя уполномоченного по правам человека по ВКО поступило сообщение от регионального специалиста ресурсного центра "Дом мамы" по факту побоев несовершеннолетней девочки с просьбой оказать содействие в защите ее прав.

В ходе разбирательств выяснилось, что девочка сбегала из дома несколько раз, а после возвращения были обнаружены следы физического насилия, а также кожных заболеваний. Физическое и психологическое состояние подростка оценили как неудовлетворительное.

Комиссия по делам несовершеннолетних Усть-Каменогорска рекомендовала городским органам опеки и попечительства рассмотреть вопрос о лишении опекуна прав на опеку в связи с неисполнением обязанностей. Руководству ЦАН рекомендовано подать заявление по факту нанесения побоев несовершеннолетней.

Однако указанные уполномоченные органы вернули ребенка в ту семью, где он возможно подвергался насилию, не приняв мер по установлению обстоятельств факта нанесения побоев.

В настоящее время Управление полиции Усть-Каменогорска начало досудебное расследование по ст. 109-1 ч. 1 УК РК с целью установления объективных фактов получения телесных повреждений несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что школьники изнасиловали восьмиклассницу в Астане.

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