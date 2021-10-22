Атомная энергетика в Казахстане: перспективность и фобии населения

В своем ежегодном Послании народу Казахстана в сентябре этого года Президент Касым-Жомарт Токаев поставил правительству страны задачу всесторонне изучить возможность создания атомной энергетики и затронул тему необходимости строительства собственной АЭС. Стоит отметить, что этим вопросом руководство Казахстана задается уже не один десяток лет. Однако, несмотря на очевидную актуальность, дело дальше разговоров и обсуждений не доходило. Причиной этому многие эксперты называют разные факторы – от отсутствия дефицита электроэнергии в стране до вмешательства в процессы обсуждения всевозможных противников развития атомной энергетики. О том, действительно ли имеется необходимость в строительстве АЭС на территории Казахстана и какие существуют перспективы в этом направлении, разбираемся в материале zakon.kz.

На фоне озвученной Касым-Жомартом Токаевым идеи в Казахстане вот уже два месяца на всех уровнях, включая социальные сети, наблюдаются жаркие дискуссии по поводу атомная энергетики и собственной АЭС в Казахстане. Причем, как показывают результаты многочисленных социальных исследований, противников и сторонников этой инициативы примерно поровну. В своих доводах противники строительства АЭС, опираясь в своем большинстве на эмоциональную составляющую, указывают на последствия аварий на Чернобыльской атомной станции и реакторе АЭС "Фукусима-1". Не обходят стороной и вопрос ядерного прошлого Казахстана.

Сторонники же используют факты лидирующих позиций Казахстана в процессе добычи природного урана, имеющийся опыт содержания и обслуживания реактора в Актау, а также грядущий общемировой дефицит электроэнергии, который не смогут покрыть ни за счет передовых "зеленых" технологий, ни за счет других источников производства электроэнергии.

Атомный потенциал

Казахстан весь период независимости выступал за развитие мирного атома, участвовал во многих международных программах, в том числе под эгидой МАГАТЭ. Разместил на своей территории Банк низкообогащенного урана. Является главным производителем топливного урана в мире и имеет опыт в области атомных исследований.

Вместе с тем, несмотря на очевидный потенциал в этом направлении, руководство страны, по состоянию на сегодня, пока не решилось на развитие собственной атомной энергетики.

Стоит напомнить, что после обнаружения богатейших залежей урановой руды на берегу Иртыша еще в бытность СССР был создан город Курчатов, где разместились основные исследовательские центры.

Сейчас в Курчатове функционирует Национальный ядерный центр (НЯЦ) – научно-техническое объединение с уникальными возможностями. Ученые НЯЦ разработали модель управления расплавом активной зоны аварийного реактора АЭС "Фукусима-1". Программа позволила исследовать физические и химические свойства станции и выработать рекомендации по эксплуатации АЭС.

Кроме того, Казахстанский национальный ядерный центр активно принимает участие в инновационном проекте "Cormit-II". Данный проект направлен на изучение взаимодействия расплавленных материалов активной зоны с жаропрочными материалами в случае тяжелой аварии. Проект реализуется совместно японскими компаниями "Toshiba Energy System & Solution" при посредничестве "Mаrubeni Utility Services". На базе НЯЦ также используются две экспериментальные установки, или попросту – маломощные атомные реакторы проекта "ВЧГ-135" и "Лава-Б".

Помимо исследований в Курчатове, казахстанские учетные-атомщики проводят исследовательскую работу и на базе Института ядерной физики, который размещен в микрорайоне "Алатау" города Алматы. В этом институте, подобно центру в Курчатове, также имеется экспериментальная атомная установка.

Кроме всевозможных исследований и теоретических разработок, за годы своей независимости Казахстан получил опыт в управлении и постоянном использовании полноценного реактора.

Так, с 1972 по 1999 год на берегу Каспийского моря вблизи Актау функционировал реактор на быстрых нейтронах БН-350 мощностью 350 МВт. Топливо для реактора не только не расходовалось – оно приумножалось. Теплоносителем являлся натрий в жидком виде.

Решение о закрытии реактора было принято в 1999 году, даже несмотря на то, что фактически его могли эксплуатировать вплоть до 2025 года.

Как позднее отмечали эксперты, решение о его закрытии было принято руководством Казахстана не в угоду требованиям различных экоактивистов и противников атомной энергетики, а из-за того, что реактор мог свободно вырабатывать оружейный плутоний, необходимый для производства ядерного оружия. А позиция страны в этом направлении является непоколебимой – мир должен быть без ядерного оружия.

Перспективность вопроса

Министр энергетики РК Магзум Мирзгалиев, отмечая перспективность и необходимость развития атомной энергетики в Казахстана, 13 октября 2021 года заявил, что руководство страны изучает технические и коммерческие возможности строительства АЭС, но окончательное решение еще не принято. Ранее по этому поводу неоднократно высказывался и лично глава государства. Выступая на заседании Восточного экономического форума Касым-Жомарт Токаев и вовсе отметил, что "пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция".

В наличии перспектив проекта развития атомной энергетики в Казахстане также уверен редактор, обозреватель интернет-портала "Коллективная безопасность", специализирующегося на исследовании проблем региональной безопасности на постсоветском пространстве, Данияр Мамедов.

Инициатива президента Казахстана по вопросу развития атомной энергетики сейчас крайне актуальна, потому как на протяжении 12 лет республика прочно удерживала лидерство в мире по добыче урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в 2020 году Казахстан добыл 19,8 тысячи тонн этого тяжелого металла. И это с учетом пандемии коронавируса, когда казахстанская промышленность работала не в полную мощность. К слову, Канада, которая занимает второе место по добычи урана, в том же году добыла только 6,2 тысячи тонн. Сейчас в Казахстане сосредоточено около 15% мировых запасов урана (907 тысяч тонн). Страна является ведущим экспортером урана в Китай, Канаду, Россию, Индию, США и страны Европы. И несмотря на все это, отечественная атомная энергетика находится на распутье, – сообщил он корреспонденту zakon.kz.

Также Данияр Мамедов отметил, что интерес к атомной энергетике власти Казахстана проявляют неспроста, и объясняется он политическим прагматизмом, который всегда был присущ высшему руководству страны.

Повышенный интерес к этой теме связан с прогнозируемым дефицитом энергии в стране. По разным оценкам, уже в 2023 году республика будет ощущать нехватку электроэнергии, а к 2030 году она может достичь критического уровня. Запасы невозобновляемых источников энергии продолжат истощаться, а возобновляемых ресурсов просто не хватит, чтобы обеспечить потребности экономики Казахстана. К тому же "зеленые технологии" тоже требуют развития и доставки в регионы страны, да и не такие они дешевые. Энергодефицит негативно скажется на экономическом благосостоянии населения, придется снова покупать электроэнергию у соседних стран. С учетом этих факторов технологии "мирного атома" надежнее и выгоднее, – подытожил эксперт.

Кроме того, за перспективность развития атомной энергетики и строительство собственной АЭС высказываются и другие отечественные специалисты.

К примеру, эту инициативу поддерживает эксперт в области ядерной физики, бывший генеральный директор Агентства по атомной энергии, экс-председатель Комитета по атомной энергии, а ныне генеральный директор ТОО "Казахстанские электрические станции" Тимур Жантикин.

В ряде последних интервью он заявил, что "сейчас предпосылок для развития атомной энергетики в Казахстане гораздо больше, чем в 90-х годах, когда мы рассматривали вариант с Балхашской станцией".

Казахстан подписал Парижское соглашение, которое обязывает страну снизить "углеродный след". Основные производители парниковых газов – энергетика, соответственно, мы должны переводить энергетику на безуглеродные рельсы. Также вводятся углеродные налоги, то есть волей-неволей мы должны будем сокращать в энергетике сектор, который производит парниковые газы – углероды. Здесь нужна атомная энергетика, – отметил Тимур Жантикин.

Он подчеркнул, что на возобновляемых источниках мы не можем обеспечить базовую генерацию электроэнергии. В энергосистеме есть базовая и маневренная генерация, то есть постоянная и переменная. Возобновляемые источники не могут работать в базе, поскольку зависят от сил природы: солнечные панели – от того, будет ли солнце, ветряки – от того, будет ли ветер.

Это могут быть и гидроэлектростанции, но у нас не так много рек, чтобы ставить ГЭС. При этом у нас более-менее развита атомная промышленность – мы добываем уран. Сейчас Казахстан добывает больше всех в мире, есть урановый экспорт, есть производство топливных элементов, запустили завод по ядерному топливу. У нас эта цепочка работает, и атомная станция в эту цепочку хорошо ложится, тогда наш уран будет работать на нашу энергетику, – подчеркнул эксперт.

Главные фобии и кто их подогревает

Многие эксперты уже неоднократно отмечали, что строительство АЭС совсем скоро станет необходимостью, потому как энергетика в стране в основном высокоуглеродная, а найти ей альтернативу, если не задействовать атомный потенциал, в нынешних реалиях будет крайне сложно.

Согласно концепции "зеленой экономики" страна к 2050 году должна использовать 50% и более безуглеродных источников в производстве электроэнергии. В случае, если таких показателей нет, будет введен углеродный налог. А это спад экспорта, внутреннего производства и, как следствие, потеря доходов всего государства.

Кроме того, ветро-солнечные установки, которые называют альтернативным вариантом, не могут в полной мере обеспечивать потребности в электроэнергии масштабного производства: заводов, фабрик или металлургических комбинатов. Плюс ко всему их строительство, обслуживание и поддержание постоянной работоспособности, в особенности если учитывать их производительность, напрямую зависит от погодных условий. Это очень сложный и дорогой процесс.

Вместе с тем, несмотря на все очевидные перспективы, количество скептиков процесса развития атомной энергетики в Казахстане не уменьшается.

Одним из наиболее частых высказываний противников строительства АЭС, да и в целом развития атомной энергетики, называется вероятность аварии по сценарию Чернобыльской АЭС и реактора "Фукусима". Второй по популярности фобией является возникновение аварии в результате человеческого фактора или, попросту говоря, "разгильдяйства". В пример приводят взрывы на складах с боеприпасами в Арыси и Таразе. Ну и, наконец, третье опасение связано со страхом попасть в экономическую зависимость от России, так как именно Москва в последнее время активно лоббирует вариант со строительством АЭС в Казахстане.

По каждому доводу противников стоит пройтись отдельно.

Что касается Чернобыльской АЭС и реактора "Фукусима", то они не отвечают нынешним международным стандартам и имеющимся технологиям. Первая была введена в эксплуатацию в 1977 году, а японская АЭС и того раньше – в 1971-м. С тех пор прошло полвека, и их надежность нельзя сравнивать с современными атомными электростанциями, которые, например, та же Россия построила на своей территории и в Беларуси, а также строит в Турции и собирается возводить в Узбекистане.

Аргументы с человеческим фактором тоже не выдерживают критики, поскольку строительством энергоблоков, да и всех объектов АЭС в целом, занимаются специалисты иностранных компаний, имеющие на это разрешение и квалификацию. Кроме того, повторение событий, подобных Чернобылю и Фукусиме, из-за использования в настоящее время реакторов новейшего типа уже практически невозможно.

Надуманными можно назвать и опасения скептиков попасть в экономическую зависимость от России, потому как Казахстан не принял окончательного решения по подрядчику. А с учетом своего прагматизма официальный Нур-Султан никогда не останавливался на одном варианте. К слову, сейчас есть предложения сразу от пяти государств, среди которых, помимо России, Китай, Южная Корея, США, Франция.

На фоне алармизма среди отдельных групп населения ситуацию подогревают и представители несистемной оппозиции, которые толком не разбираются ни в сути проблемы, ни в ее тонкостях. Главное – лить негатив, при помощи которого формировать алармизм у всего населения по различному поводу и растить недоверие к руководству страны.

Как отметил обозреватель интернет-портала "Коллективная безопасность" Данияр Мамедов, противниками идеи строительства АЭС выступают преимущественно одиозные оппозиционеры.

Естественно, конкретное решение со стороны руководства Казахстана о строительстве АЭС еще не принято, и вероятнее всего, приниматься оно будет не без учета мнения населения, то есть через референдум. Только с точки зрения дальновидности, остро возникающих водных проблем в регионе и возможного дефицита электроэнергии в ближайшие несколько лет строительство АЭС может быть фактической неизбежностью.

Олег Васильев