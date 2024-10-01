Где готовят специалистов по атомной энергетике в Казахстане

6 октября состоится Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Zakon.kz рассказывает, где в нашей стране готовят кадры, необходимые для обеспечения работы станции в случае принятия положительного решения.

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования, современная модель подготовки кадров предполагает тесное взаимодействие с работодателями, начиная с разработки образовательных программ и заканчивая прохождением производственной практики и последующим трудоустройством. Исключением не стала и сфера атомной энергетики.

"Мы сотрудничаем с профильным министерством и профессиональными организациями в этой сфере, включая "КазАтомПром". При разработке образовательной программы обязательно учитываются вопросы потребности в кадрах по годам, перечень основных дисциплин и компетенций выпускников", – пояснили в Миннауки.

Для качественной подготовки специалистов в этой сфере в стране открываются филиалы ведущих зарубежных вузов.

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Так, на базе КазНУ им. аль-Фараби создан Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Россия), один из ведущих в мире университетов в области ядерной энергетики. Подготовка кадров в филиале МИФИ ведется по образовательной программе "Физика элементарных частиц и космофизика".

На базе Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова открыт филиал Берлинского технического университета (Германия). Партнерами выступили Гамбурский университет прикладных наук, Технический университет прикладных наук в Вильдау, Саарский университет прикладных наук техники и экономики, Университет прикладных наук города Хоф, Университет прикладных наук города Миттвайда, Гамбурский технический университет, Университет Кобленц, Дармштатский технический университет. В данном филиале реализуются такие программы, как: "Энергетический и экологический инжиниринг", "Инжиниринг экологических систем", "Химическая инженерия и процессы", "Энергетический менеджмент".

На базе Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева в 2024 году открыт филиал Университета Анхальта (Германия), где будет осуществляться подготовка специалистов по электротехнике и энергетике.

"В процессе подготовки кадров вузы активно сотрудничают с работодателями. Так, на базе Института ядерной физики, Национального ядерного центра, Ульбинского металлургического завода, Титано-магниевого комбината, где имеется современное научное оборудование, проводятся практические занятия и обучающиеся проходят производственную практику. Кроме того, инженеры и менеджеры с производства привлекаются к разработке образовательных программ, преподаванию профильных дисциплин, организации практики и стажировок обучающихся, что способствует получению студентами практических профессиональных компетенций", – добавили в Миннауки.

По данным ведомства, сейчас контингент обучающихся составляет 9 213 человек, 93% или 8 627 человек из которых – по госзаказу. В текущем году выпустились 1 853 человека, 1 556 человек из них (83,9%) обучались по госзаказу.