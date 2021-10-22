Lexus столкнулся с автобусом в Алматы – пострадал ребенок

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Lexus и автобуса, передает zakon.kz.

В городском департаменте полиции сообщили, что ДТП произошло 21 октября около 19:15. Водитель Lexus LX470 следовал в восточном направлении по пр. Райымбека и напротив здания 590/1 при перестроении из среднего ряда в правый допустил столкновение с автобусом марки Yutong, который следовал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал пассажир Lexus – ребенок, 2020 г.р., который был доставлен в детскую городскую больницу № 2, а после осмотра без госпитализации отпущен. Материал передан в УП Наурызбайского района по территориальности. пресс-служба ДП Алматы

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