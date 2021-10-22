140 человек погибли на предприятиях страны с начала года

С начала года на предприятиях страны погибли 140 человек, пострадали 1062 человека. Такие данные на брифинге в СЦК озвучил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Ербол Нургалиев озвучил результаты государственного контроля, которые показывают, что порядка 30% выявленных нарушений трудового законодательства приходится на область безопасности и охраны труда.

Основные нарушения законодательства – это неполное обеспечение безопасных условий труда, непроведение обучения или инструктажа для работников, недостаточное обеспечение средствами индивидуальной, коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью, отсутствие службы или ответственных лиц по охране труда. За 9 месяцев текущего года на предприятиях страны пострадали 1062 человека, 140 из них погибли, – добавил спикер.

По его словам, большинство несчастных случаев этого года произошло из-за падения пострадавших с высоты, дорожных происшествий на транспорте организаций, обрушения, обвала, падения предметов и материалов. Данные нарушения законодательства «О безопасности и охране труда» допущены в основном работодателями.

За 9 месяцев текущего года государственными инспекторами труда выявлено более 8 тысяч нарушений, работодателям выдано свыше 2700 предписаний, наложено более 1000 штрафов на сумму 189 млн тенге. В целях рассмотрения ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений, в правоохранительные органы было направлено 777 материалов, по которым возбуждено 102 уголовных дела, – пояснил Нургалиев.

Он привел статданные за 2020 год, согласно которым из 1 млн 600 тысяч работников обследованных предприятий 367 тысяч были заняты на вредных условиях труда. Наибольшее их количество было в промышленных регионах – Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудились каждый второй, под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий работник. Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тысячи человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество занятых во вредных условиях труда приходится на горнодобывающую и обрабатывающую отрасли.

В Казахстане ежегодно регистрируется более 400 случаев профзаболеваний.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан