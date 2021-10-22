В Семее парень выпрыгнул с 16-го этажа

Парень выбросился с 16-го этажа в Семее, сообщает zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в соцсетях. Автор отметил, что это произошло вечером.

В полиции города уточнили, что идет досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК ("Доведение до самоубийства").

По уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, – заявили в полиции.

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.