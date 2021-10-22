Казахстанский боец UFC Мария Агапова показала своего друга

Единственная казахстанская файтерша в знаменитом промоушне UFC Мария Агапова показала общественности своего друга, сообщает zakon.kz.

Первая в истории UFC девушка-боец из Казахстана Мария Агапова после победы над Сабиной Мазо ("Колумбийская королева") на Fight Night 194 в данное время отдыхает от поединков. В октагон она выйдет только в 2022 году.

Все свое свободное время спортсменка посвящает себе, друзьям и любимым занятиям, среди которых – игра на гитаре.

А это мой друг Брендон, который очень помог мне перед моим боем и которого я благодарила в интервью после своей победы. Еще раз спасибо огромное за помощь и за то, что ты мой друг, – написала Мария на своей странице в Instagram.

Брендон Бойд – американский певец, автор песен и музыкант, наиболее известный как лид-вокалист группы Panic! At the Disco (на данный момент является единственным участником группы).

Куандык Шынасилов