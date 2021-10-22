Педофила в Карагандинской области приговорили к 23 годам заключения

22 октября 2021, 14:03
Фото: zakon.kz

К 23 годам лишения свободы приговорили 55-летнего жителя города Каражал, которого признали виновным в похищении малолетней девочки и попытке ее изнасилования, сообщает zakon.kz.

Похищение и попытка изнасилования малолетнего ребенка вызвала общественный резонанс. Это произошло в городе Каражал. Насильник осужден к 23 годам лишения свободы, – сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Напомним, похищение малолетней девочки произошло в апреле 2021 года.

В полицию обратились родители девочки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий малышка была найдена в заброшенном доме с 55-летним мужчиной. В отношении него было возбуждено уголовное дело.


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