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Педофила приговорили к 20 годам колонии в Туркестанской области

Педофила приговорили к 20 годам колонии в Туркестанской области Фото: pixabay
В деле с насильственным действием сексуального характера в отношении пятилетней девочки в Арыси поставлена точка. Педофилу вынесли приговор.

Судебный процесс, учитывая возраст потерпевшей, проходил в закрытом режиме. Подробностями приговора с корреспондентом Zakon.kz поделился пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев.

Информация о том, что мужчина надругался над пятилетней девочкой, появилась в Казнете в мае 2023 года. В посте сообщалось, что пострадавшая девочка находится в реанимации с разрывом гортани. Спустя полгода расследование и судебный процесс завершились.

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Согласно приговору суда мужчина проведет в колонии 20 лет. По материалам дела, осужденный и потерпевшая были соседями.

"21 мая подсудимый увидел, как во дворе потерпевшая играет одна. Имея преступный мотив совершить насильственные действия сексуального характера, подошел к ней и схватил ее за руки, отвел в подъезд. Подсудимый завел потерпевшую в подъезд дома через первую внешнюю дверь. Подсудимый, убедившись, что на третьем этаже никого нет, снял шорты и совершил действия сексуального характера над несовершеннолетней", – рассказал Асет Серикбаев.

Свою вину педофил полностью признал и раскаялся. Свой срок осужденный будет отбывать в колонии средней безопасности.

"Приговором суда от 30 октября подсудимый признан виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". Суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Также ему назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права заниматься преподавательской деятельностью и не работать с несовершеннолетними", – отметил пресс-секретарь Туркестанского облсуда.

Асет Серикбаев уточнил, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

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Изнасилование детей в Туркестанской области: адвокаты раскрыли новые подробности

19 октября 2023 года стало известно, что в Туркестанской области несколько детей пострадали от рук педофила. В областном департаменте полиции заявили, что "проводится досудебное расследование по заявлению двух местных жительниц по факту совершения противоправных действий в отношении их несовершеннолетних дочерей со стороны 33-летнего односельчанина". Полицейскими задержан житель Отырарского района, возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч. 4 "Изнасилование" УК РК. По словам начальника ДП региона Мурата Кабденова, "мужчина дал признательные показания". Адвокаты Айман Умарова и Ляззат Ракишева раскрыли новые подробности по данному делу.

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