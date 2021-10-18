В Восточном Казахстане открылось консульство Словакии

В Усть-Каменогорске прошла церемония официального открытия почетного консульства Словацкой Республики. Представительство позволит расширить и углубить сотрудничество двух стран в экономической, культурной, туристической, научной сферах.

Дипломатические отношения связывают Казахстан и Словакию уже более 25 лет. Все эти годы между странами ведется тесное взаимодействие в политике, экономике, культуре и других гуманитарных сферах. Открытие консульства стало еще одним шагом к укреплению всестороннего сотрудничества и партнерства.

В торжественном мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики Милан Коллар. В своем выступлении он отметил, что на прошедшей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока. В ходе встречи были обсуждены перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Усть-Каменогорск не только крупный город на Востоке Казахстана, но и промышленный, экономический, культурный центр региона. Он также имеет туристический потенциал. Мы также разделяем любовь к зимним видам спорта, особенно к хоккею. Консульство представляет огромные возможности для нашего сотрудничества. Уверен, что вместе мы успешно наладим контакты с бизнес-сообществом, а позже пригласим их в Словакию для встречи с партнерами, посещения наших заводов и предприятий. У Словакии огромный опыт в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса, зеленых технологий, цифровизации, – отметил Милан Коллар.

В сотрудничестве со Словацкой Республикой Казахстан заинтересован, в первую очередь, в привлечении инвестиций и новых технологий, так как Словакия – индустриально-развитая страна, с развитым многоотраслевым сельским хозяйством, современной материально-технической базой и инфраструктурой. Поэтому заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов, представляющий на встрече руководство области, выразил надежду на дальнейшее конструктивное партнерство и укрепление деловых и дружественных связей.

Почетное консульство будет представлять Словацкую Республику в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Это подчеркивает высокий уровень двусторонних отношений наших стран. Диалог во всех сферах отличается доверительных характером. Уверен, что представительство позволит вывести на новый уровень вопросы привлечения инвестиций, взаимодействия в экономической, социальной, культурной, туристической сферах, – отметил заместитель акима ВКО.

Представлять Словакию в трех регионах Казахстана будет ректор Казахстанско-Американского свободного университета Айдар Мамбетказиев. С этого дня он является Почетным консулом Словацкой Республики в Восточном, Северном Казахстане и Павлодарской области. Из рук Милана Коллара Айдар Мамбетказиев получил консульскую экзекватуру, удостоверяющую признание его правительством Словакии для разрешения исполнение им консульских функций.

Мне видятся большие перспективы для развития сотрудничества между Восточным Казахстаном и Словацкой Республикой в сфере технологий, торговли, туризма, науки и образования, – подчеркнул Айдар Мамбетказиев. – В качестве почетного консула я приложу максимум усилий в расширение торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Считаю, что обладаю всеми личными качествами, профессиональными навыками, материальными ресурсами для успешного исполнения высокой миссии консула. Для меня это большая честь.

Почетное консульство Словацкой Республики теперь открыто в Усть-Каменогорске, по адресу улица Максима Горького, 76.