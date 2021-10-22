Казахстанский ветеран дзюдо стал чемпионом мира

В Португалии проходит мировое первенство по дзюдо среди ветеранов, сообщает zakon.kz.

На этих соревнованиях золотую медаль в весовой категории 81 кг завоевал Насыпкул Тыныбаев.

61-летний карагандинец в финале чемпионата мира одолел австрийца Курта Рейнхольда. Надо отметить, что Насыпкул Амантаевич все свои схватки, включая предварительные, выиграл чисто "иппоном" – 10:0. Помимо первого места Насыпкул Тыныбаев заработал путевку на Олимпиаду среди ветеранов, которая пройдет в мае 2022 года в Японии. Насыпкул Тыныбаев является заслуженным тренером Республики Казахстан.

Куандык Шынасилов