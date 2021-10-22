В Казахстане разработали вакцину против COVID-19 для кошек

Казахстанские ученые презентовали новую субъединичную вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets), передает zakon.kz.

Вирус SARS-CoV-2 способен преодолевать межвидовой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности, кошки, подвержены этой инфекции и потенциально могут внести свой вклад в мутацию вируса, – сказал директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов.

Вакцина была всесторонне испытана на кошках, которым в результате обеспечила защиту от вируса SARS-COV-2. Она также индуцировала образование высоких титров нейтрализующих антител против "дельта-штамма" вируса COVID-19.

Вакцина проверена на кошках, но потенциально возможна вакцинация и других животных. Очень надеемся, что с помощью этой вакцины нам удастся защитить животный мир от COVID-19, – отметил Табынов.

Вакцина от коронавируса для животных по своему составу полностью отличается от вакцины для человека.

Это совсем другая вакцина, в частности, отличается ее адъювант – компонент, потенцирующий иммунный ответ на антиген, – подчеркнул ученый.