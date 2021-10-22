23 октября в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Караганде утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. В Кокшетау ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.