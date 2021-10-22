Казахстанская "Ким Кардашьян" восхитила поклонников

22 октября 2021, 17:45
Фото: instagram.com / sadvakasovamadina

Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова восхитила своих поклонников новыми снимками, передает zakon.kz.

Несколько фотографий с необычной фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Публикация от Мадина Садвакасова (@sadvakasovamadina)

Реакция фолловеров Садвакасовой не заставила себя ждать.

"Вау!"

"Красиво!"

"Вы прелесть!"

"Очень красиво!"

"Супер! Необычно! Экстравагантно!" – написали восхищенные образом певицы поклонники.

Другие нашли сходство Садвакасовой с американской фотомоделью Ким Кардашьян, а также с российской эстрадной певицей Лолитой Милявской.

"Казахстанская Ким Кардашьян",

"Стала Лолитой", – написали они.

Но среди подписчиков певицы нашлись и те, кому ее необычный образ не понравился.

"Не идет".

"Не очень".

"Все должно быть в меру", – написали недовольные фолловеры.

Ранее на Met Gala 2021 Ким Кардашьян показала самый необычный образ.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)


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