Конструкция упала на астанчанку с крыши ЖК – женщина в реанимации

На астанчанку упала конструкция с крыши жилищного комплекса. Женщина находитcя в реанимации, передает zakon.kz.

В Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана прокомментировали происшествие.

Пациентка с политравмами головного мозга доставлена в многопрофильную городскую больницу № 2. Состояние на момент поступления оценивалось как тяжелое. В срочном порядке женщина была прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации, – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что врачи проводят все необходимые лечебные мероприятия. Пациентка находится под круглосуточным наблюдением медработников.