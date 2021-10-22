"Барыс" уступил "Локомотиву" на своей площадке

Хоккейный клуб "Барыс" в рамках регулярного Чемпионата КХЛ принимал на своей арене ярославский "Локомотив", сообщает zakon.kz.

Хозяева льда не смогли порадовать своих болельщиков, и железнодорожники праздновали выездной успех – 4:1. В первом периоде счет открыл вернувшийся из НХЛ экс-игрок "Оттавы Сенаторз", воспитанник "Локомотива" Артем Анисимов. Во втором периоде Максим Шалунов увеличил преимущество россиян – 2:0.

С началом третьей части игры "Барыс" возродил надежду на удачный расклад хода матча благодаря шайбе Якоба Лильи. Но два удаления в составе столичных хоккеистов испортили им планы, численным большинством воспользовались ярославцы. Алексей Марченко и Павел Кудрявцев изменили итоговый счет на табло до 4:1.

Куандык Шынасилов