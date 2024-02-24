"Барыс" снова проиграл, на этот раз астанинцы уступили "Ладе"

Астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" в домашнем матче КХЛ, встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

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Первый период матча завершился ничьей со счетом 0:0, хотя "Барыс" доминировал по количеству бросков в створ ворот.



В начале второго периода "Лада" сумела открыть счет благодаря голу Артема Бородкина. Впоследствии Карим Вафин удвоил преимущество своей команды, забив свой первый гол. Однако "Барыс" сумел ответить голом Понтуса Оберга.

Заключительный период оказался напряженным, обе команды поочередно теряли игроков из-за удалений. Однако "Лада" смогла укрепить свою позицию в игре благодаря голам Сергея Шумакова и Алексея Волгина, установив итоговый счет в 4:1 в свою пользу.

Эта победа стала важной для "Лады", которая продолжает борьбу за шестое место в турнирной таблице, в то время как астанинцы находились на последней строчке Востока и потеряли шансы на плей-офф.

Ранее сообщалось, что в первом матче заключительной домашней серии сезона "Барыс" уступил "Автомобилисту" со счетом 1:4.